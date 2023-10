"Nikt nie odważy się zaatakować lidera Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że jeśli będzie kongres to Jarosław Kaczyński wystartuje i uzyska mandant na kolejną kadencję prezesa PiS. Nie sądzę, żeby tutaj nastąpiła radykalna zmiana, choć mogę się mylić" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Krzysztof Łapiński, były rzecznik prasowy Andrzeja Dudy oraz były członek sztabu PiS w wyborach w 2015 roku.

Krzysztof Łapiński / Piotr Szydłowski / RMF FM

Krzysztof Łapiński uważa, że to raczej mało prawdopodobne, aby klub PiS się rozpadł. Teraz głównym celem prezesa Kaczyńskiego i jego najbliższych współpracowników będzie to, żeby utrzymać ten klub w takim wymiarze osobowym, który pozwala utrzymać prezydenckie weto - przekazał były rzecznik prasowy Andrzeja Dudy.

Piotr Salak pytał swojego gościa także o to, co spowodowało taki wynik Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach do Sejmu PiS zdobył 35,38 proc. głosów, Koalicja Obywatelska 30,70 proc., Trzecia Droga 14,40 proc., Nowa Lewica 8,61 proc., a Konfederacja 7,16 proc. Łapiński wskazywał przy tym m.in. na wysoką frekwencję, która wyniosła 74,38 proc.

Widać było, że zmobilizowali się wyborcy, którzy do tej pory na wybory nie chodzili, a tym razem poszli. Głównym beneficjentem tego była Trzecia Droga - powiedział.