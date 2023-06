"Nie będzie ani wicepremierem od bezpieczeństwa, ani od wszystkiego. Dzisiaj Jarosław Kaczyński będzie po prostu wicepremierem przy premierze Morawieckim i będzie koordynował pracę wszystkich resortów" - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Jarosław Fogiel. W ten sposób odpowiedział na pytanie, jakie będą zadania prezesa PiS-u w Radzie Ministrów.

Wielki powrót stał się faktem. Jarosław Kaczyński został oficjalnie powołany przez prezydenta do składu Rady Ministrów i będzie jedynym wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Rezygnacje z funkcji wicepremierów złożyli: Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, Piotr Gliński i Henryk Kowalczyk. Pozostaną oni ministrami.

"Wchodzimy w nowy etap. Rząd nie jest odlany w betonie, podlega różnym zmianom. To już ostatnia prosta przed wyborami, gdzie jest potrzebna koordynacja, a równocześnie pewne przygotowania działań na przyszłość" - mówił Radosław Fogiel, odpowiadając na pytanie, jakie będą zadania Jarosława Kaczyńskiego w Radzie Ministrów.

Na uwagę, że Polacy nie są zbyt przychylnie nastawieni do takiej decyzji, co wynika z niedawnego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", gość Rozmowy w południe w RMF FM odpowiedział, że decyzję o składzie rządu podejmuje formacja posiadająca większość parlamentarną. "Z całym szacunkiem do ankietowanych" - dodał.

Prowadzący rozmowę Krzysztof Berenda pytał, czy powrót prezesa PiS-u do rządu ma na celu złagodzenie sporów, m.in. między Mateuszem Morawieckim a Jackiem Sasinem. Zdaniem Radosława Fogla, "różna jest dynamika w Radzie Ministrów".

"Przypominam, że wszyscy będą na stanowiskach ministerialnych, dalej będą te stanowiska pełnić, bo są oceniani dobrze. Jest potrzebna pewna konsolidacja na tej ostatniej prostej przed wyborami, jest potrzebna skrócona ścieżka podejmowania decyzji. Nam naprawdę zależy na tym, żeby przedstawić Polakom najlepsze możliwe rozwiązania i przekonać do tego, że trzecia kadencja jest w naszym zasięgu" - stwierdził przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Radosław Fogiel przyznał, że on nie otrzymał propozycji wejścia do rządu.