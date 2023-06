Według polityków Zjednoczonej Prawicy, trwają rozmowy dotyczące powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Temat powrotu prezesa PiS pojawia się co jakiś czas, zwłaszcza gdy napięcia w koalicji rządzącej stają się trudne do przepracowania. Czy Kaczyński powinien wrócić do rządu na ostatniej prostej przed wyborami parlamentarnymi? W sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" sprawdziliśmy, co na ten temat sądzą Polacy.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Łukasz Gągulski / PAP Jarosław Kaczyński już raz zdecydował się na powrót do rządu. W latach 2020-2022 pełnił funkcję wiceprezesa Rady Ministrów. Mateusz Morawiecki twierdzi, że wszystkie decyzje, w tym personalne, podejmuje - według procedur - prezydium komitetu politycznego z premierem na czele. Jak podkreślają jednak politycy obozu rządzącego - jeśli Kaczyński będzie chciał wrócić, to wróci. Wynikać to ma z faktu, że jest liderem PiS i całej Zjednoczonej Prawicy. Powrót prezesa Prawa i Sprawiedliwości do rządu może mieć wymiar symboliczny i motywacyjny. Partie polskiej sceny politycznej wchodzą na ostatnią prostą przed wyborami i Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na jak największej mobilizacji swojego obozu i wyborców. Jak jednak decyzję o powrocie prezesa PiS odbierają Polacy? Czy wyborcy sądzą, że Jarosław Kaczyński w rządzie to faktycznie dobry pomysł? Przyjrzyjmy się sondażowi. Polacy nie są zbyt przychylnie nastawieni do takiej decyzji prezesa. Blisko 60 proc. respondentów uważa, że Jarosław Kaczyński nie powinien wracać do rządu. Większość stanowią ci, którzy mają zdecydowane stanowisko w tej sprawie i na pytanie o ponowne wejście prezesa PiS do Rady Ministrów odpowiedzieli "zdecydowanie nie" (49,7 proc.). Powrót Kaczyńskiego do rządu popiera 21,3 proc. ankietowanych. Nieco ponad 1/5 respondentów nie ma zdania w tej sprawie. / RMF FM Sondaż przygotowany przez United Surveys przeprowadzono w dniach 16-18 czerwca na próbie 1000 osób. Zobacz również: Nie będzie konwencji PiS w Łodzi. Poszło o in vitro?

