"To jest wizyta wymuszona przez okoliczności. Wszyscy gracze dostosowują się do tego, co się dzieje. Nie sądzę, żeby mieli ustalenia z góry - raczej starają się być elastyczni i mają plany ewentualnościowe i strategie" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM amerykanista i socjolog dr hab. Tomasz Płudowski, pytany o wizytę amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Polsce. "Myślę, że prezydent Duda dowiedział się szczegółów znaczących w Brukseli, kiedy był z przywódcami innych państw NATO. Tutaj głównie chodzi Bidenowi o wsparcie wizerunkowe, ale również spotkanie z przywódcami Ukrainy" - dodał.

Joe Biden wysiada z Air Force One na lotnisku w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP Ustalenia główne dotyczą oczywiście Polski jako kraju, który jest zapleczem. Większość uchodźców znalazła schronienie w Polsce. Polska jest zapleczem dla żołnierzy, miejscem, przez które będą przejeżdżały i przejeżdżają sprzęty wojskowe na Ukrainę. Jest mnóstwo szczegółów technicznych do omówienia - tłumaczył gość Mariusza Piekarskiego.