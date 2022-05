"Rozwiązania, które zaproponowaliśmy, mają wejść w lipcu, w związku z tym na wakacje będzie możliwość uruchomienia wakacji kredytowych" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM rzecznik rządu Piotr Müller. Czy banki zgodzą się na likwidację WIBOR-u? "To nie banki na szczęście regulują te rzeczy, tylko ustawodawca" - podkreślił gość Rocha Kowalskiego.

Rząd chce pomóc kredytobiorcom w związku z ogromnym wzrostem rat kredytów, proponując m.in. "wakacje kredytowe". Te rozwiązania, które zaproponowaliśmy, mają wejść w lipcu, w związku z tym na wakacje będzie możliwość już uruchomienia wakacji kredytowych. Cztery raty w roku będzie można przesunąć w czasie zarówno w tym roku, jak i następnym. To pozwoli zdecydować elastycznie, kiedy tego używać - mówił Müller.

"Wakacje kredytowe" bez kryteriów dochodowych? Jeszcze pracujemy nad ostatecznymi rozwiązaniami, ale generalnie tak, chcemy stosunkowo szeroko do tego typu możliwości podejść. To jest przesunięcie płatności, w związku z tym zaangażowanie finansowe państwowe jest nieco mniejsze. Kredyt będzie dłuższy, ale nie obciąża kredytobiorcy dodatkowymi odsetkami. Jeden miesiąc bez rat w każdym kwartale - wyjaśnił rzecznik rządu.

To jest zmiana ustawowa. Teraz są finalizowane prace w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów - dodał.

Rząd planuje też zmienić wskaźnik WIBOR. Ten mechanizm w ogóle zmieniamy. WIBOR był specyficznym mechanizmem, który powodował określone koszty kredytowe. Chcemy go zmienić od początku przyszłego roku i stworzyć nowy mechanizm. To jest trudniejszy zabieg - mówił gość RMF FM.

Czy banki się na to zgodzą? To nie banki na szczęście regulują te rzeczy, tylko ustawodawca. To trzeba zrobić, oczywiście w dialogu z sektorem bankowym, też pamiętać o bezpieczeństwie systemu bankowego - powiedział.

Czy rząd jest zadowolony z Adama Glapińskiego? Prezes Narodowego Banku Polskiego jest niezależną instytucją, a decyzje co do stóp procentowych podejmuje nie tylko prezes NBP, ale Rada Polityki Pieniężnej. To jest też sposób na to, jak walczyć z inflacją - zaznaczył Müller.