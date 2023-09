"To musi zostać zbadane przez prokuraturę. Absolutnie powinno być obiektywne śledztwo, być może pod nadzorem Sejmu" – tak na temat głośnej w ostatnich dniach afery wizowej wypowiadała się w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Z medialnych doniesień wynika, że za łapówki ułatwiano i przyspieszano procedury wizowe w kilku państwach - głównie na Bliskim i Dalekim Wschodzie. "Według medialnych informacji na ten moment wygląda na to, że wiceminister Piotr Wawrzyk osobiście taką polityczną instrukcję wydawał dla korzyści majątkowych. Wygląda więc na to, że jest za to osobiście odpowiedzialny" – przyznała szefowa sztabu Polski 2050.