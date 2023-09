Banaś stanowczo odrzuca tezę, że bierze czynny udział w kampanii wyborczej, co zarzucają mu politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Ja nie jestem żadnym politykiem. Jestem urzędnikiem państwowym, państwowcem i zawsze nim byłem. Realizuję swoje obowiązki zgodnie z Konstytucją i ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli - deklaruje Banaś i dodaje:

Rządzący chcą próbować wciągnąć Najwyższą Izbę Kontroli w grę i walkę polityczną, bo obawiają się raportów, które zgodnie z planem NIK realizuje. A najlepszym przykładem na to, żeby ograniczyć działania NIK, są informacje, które otrzymałem w sposób wiarygodny, że w najbliższym czasie przed albo po marszu organizowanym przez Platformę Obywatelską, jest przygotowany plan aresztowania mojego syna, jak również synowej, jak również niektórych pracowników NIK. Żeby mnie zastraszyć, żeby kolejne raporty się nie ukazały.

Banaś: "Kontrola NIK ws. afery wizowej możliwa" Piotr Szydłowski / RMF FM

Marian Banaś przekazał, że te informacje pochodzą ze źródeł wiarygodnych - Na szczęście w Polsce są jeszcze ludzie uczciwi, prawi i to we wszystkich instytucjach państwowych, również w prokuraturze, sądownictwie, służbach specjalnych. Im zależy przede wszystkim na służeniu Polsce i nieangażowaniu instytucji państwowych w brutalną grę polityczną - dodał urzędnik.

Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość miałoby tak bardzo bać się NIK, żeby przygotowywać tego rodzaju atak - dopytywał Tomasz Terlikowski.

Najlepszym dowodem (że PiS obawia się kontroli NIK) jest reakcja na kontrolę, którą teraz przeprowadziliśmy i opublikowali (jej wyniki), jeśli chodzi o Covid, przygotowanie szpitali i organów państwowych na epidemię. Jak również organizowanie i funkcjonowanie likwidowanie szpitali tymczasowych, czy dodatków covidowych - to są naprawdę bulwersujące ustalenia, które potwierdzają nieprzygotowanie rządu, brak gospodarności i marnowanie olbrzymich, idących w miliardy pieniędzy - powiedział szef NIK.

Czego boi się PiS?

Wyniki tych kontroli są już jednak opublikowane. Czego zatem ma jeszcze bać się PiS?

Kolejne raporty czekają na opublikowanie. Mam tu na myśli NCBR, kontrole Odry, gospodarka wydatkowa Telewizji Polskiej. To są rzeczy, które rządzący nie chcieliby, żeby zostały opublikowane - tłumaczył Banaś.

Czy w tych raportach znajdują się informacje, które mogłyby zagrażać władzy? - dopytywał Terlikowski.

Gdyby tak nie było, takich planów (aresztowań) - bo nie wiadomo czy będą zrealizowane, by nie podejmowano - mówił szef NIK, który nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, o co oskarżony ewentualnie ma być syn Mariana Banasia - Jakub.

Wystarczy jakikolwiek zarzut, jakiegoś świadka i jest to powód, żeby w areszcie trzymać człowieka rok, dwa lata w sposób karygodny i bez podstaw - poinformował.

Szef Najwyższej Izby Kontroli przyznał, że nie przeszkadza mu fakt, że jego syn startuje w wyborach z list Konfederacji.

Nie widzę problemu. Mój syn jest dorosły, to jego decyzja - mówi Banaś i odpiera zarzut, że wspólne wystąpienie na konferencji prasowej ze Sławomirem Mentzenem doprowadziło do upolitycznienia NIK. Mi głównie chodzi o niezależność Najwyższej Izby Kontroli, która jest zagrożona. Potwierdził to raport SIRAM. (...) Taka propozycja, by wyrazić to w sposób publiczny, że Konfederacja również popiera niezależność i zmiany ustawy o NIK została mi przedłożona, więc absolutnie nie widzę w tym nic złego, że siła polityczna, która też ma coś do powiedzenia, chce tę niezależność tu zachować - tłumaczył Banaś, który powiedział, że jest otwarty na debatę ze wszystkimi siłami politycznymi.