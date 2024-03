"Rząd się nie zgadzał na Zielony Ład. Tę decyzję podjął sam Mateusz Morawiecki bez zgody koalicjanta" - mówił w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 europoseł Suwerennej Polski, Patryk Jaki.

Patryk Jaki / Michał Dukaczewski / RMF FM

Patryk Jaki w rozmowie z Piotrem Salakiem odniósł się m.in. do porannych słów posła PiS-u Michała Dworczyka, który w RMF FM mówił o "układzie pasożytniczym" z udziałem Suwerennej Polski. Rośnie napięcie między Prawem i Sprawiedliwością a Suwerenną Polską.

Od dłuższego czasu część polityków Suwerennej Polski - w tym Patryk Jaki - krytykuje mniej lub bardziej otwarcie działania Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, tak krytycznie oceniają kierownictwo to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk. Dzisiaj to jest rodzaj układu pasożytniczego - dodał.

W Rozmowie w południe w Radiu RMF24 Patryk Jaki był pytany o te słowa. Apeluję, żeby po stronie ludzi Mateusza Morawieckiego uspokoić emocje i wulgarny język, bo to służy tylko Tuskowi - stwierdził Jaki.

Piotr Salak pytał swojego gościa, czy to koniec Zjednoczonej Prawicy. Wprost przeciwnie. My dodajemy wiarygodności projektom Zjednoczonej Prawicy - powiedział polityk Suwerennej Polski.

Artykuł w trakcie aktualizacji.