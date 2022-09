„Decyzję o odejściu z rządu zawsze podejmuje premier i lider polityczny. Ja żadnej takiej decyzji nie podjąłem. Ja jestem ciągle oceniany, w sposób taki bardzo wyeksponowany” - podkreślił Adam Niedzielski w Rozmowie w południe w RMF FM.

Krzysztof Berenda pytał swojego gościa o plotki dotyczące ewentualnego odejścia z rządu. Ja jestem cały czas do dyspozycji premiera i prezesa partii. Nie wiem, ile w tych plotkach jest prawdy - zdaje się, że już czwarty raz miała mnie zastępować ta sama osoba, gen. broni prof. Grzegorz Gierelak - stwierdził z przekąsem minister zdrowia.

Minister zdrowia był również pytany o ocenę swojej dwuletniej pracy. To nie jest tak, że patrząc na całokształt systemu opieki zdrowotnej w Polsce można być zadowolonym. Ten poziom satysfakcji czy odczucia przede wszystkim ludzi jest niewystarczający. To, co my próbujemy robić i robimy bardzo konsekwentnie, to zwiększamy nakłady. To jest naprawdę jakościowa zmiana w ostatnich latach - powiedział Niedzielski.