„Ten miesiąc, ewentualnie jeszcze kolejny te odczyty mogą być jeszcze wysokie, potem stopniowo będzie to spadało” – komentował podaną przez GUS inflację za luty na poziomie 18,4 proc. rzecznik rządu Piotr Müller. Zdaniem gościa Rozmowy w południe w RMF FM inflacja za marzec nie powinna być wyższa niż ta obecna. „Później trend jest wyraźnie wskazywany przez ekspertów spadkowy” – dodał.

Dziennikarz RMF FM Roch Kowalski pytał, czy w związku z wciąż wysoką inflacją rząd rozważa dodatkową pomoc dla kredytobiorców. "Te kwestie będą rozstrzygane dopiero w późniejszych miesiącach, kiedy będziemy widzieć, jaka jest rzeczywiście sytuacja" - powiedział Piotr Müller, zaznaczając: "My jesteśmy gotowi na przygotowywanie różnych rozwiązań pomocowych".

"Możliwe jest przedłużenie wakacji kredytowych, ale na ten moment takiej decyzji nie ma" - oświadczył.

Ministerstwo Rozwoju szacuje, że do 2027 roku udzielonych zostanie ok. 50 tysięcy 2-procentowych kredytów w ramach programu Pierwsze Mieszkanie. Czy wprowadzenie tego programu oznacza koniec programu Mieszkanie Plus? "Nie, to są programy komplementarne" - odpowiadał rzecznik rządu.

Nasz dziennikarz zauważył, że w przedstawionym we wtorek projekcie ustawy zabrakło zapowiadanych przepisów antyspekulacyjnych. "Jeśli będzie taka decyzja, to będą dołączone do tego projektu" - powiedział Piotr Müller, informując jednocześnie, że projekt ten trafi pod obrady Sejmu najpóźniej w kwietniu. "Jesteśmy zdeterminowani, żeby to było na następnym posiedzeniu Sejmu" - powiedział.

