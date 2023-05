Gościem Rozmowy w południe będzie sędzia dr Michał Laskowski, do niedawna prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną. Porozmawiamy między innymi o wczorajszej zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy podpisania i zarazem skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, która ma powołać komisję weryfikacyjną do zbadania wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2007-2022.