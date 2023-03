Gościem dzisiejszej Rozmowy w południe w RMF FM będzie szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Porozmawiamy z nim m.in. o rozpoczętej w poniedziałek wizycie prezydenta Chin Xi Jinpinga w Moskwie, w tym o ponad czterogodzinnym spotkaniu z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

Marcin Przydacz / Piotr Szydłowski / RMF FM

Jakie znaczenie ma przyjazd przywódcy Chin do Rosji? Jaki może mieć wpływ na dalsze losy wojny w Ukrainie? Czy Pekin rzeczywiście chce odgrywać rolę mediatora w konflikcie za naszą wschodnią granicą, czy zdecyduje się po cichu zbroić Rosję? A może już to robi? To pytania, które Krzysztof Berenda zada swojemu dzisiejszemu gościowi.

Ministra Przydacza zapytamy także o planowane przekazanie polskich samolotów MiG-29 do Kijowa. Ile tego typu maszyn docelowo ma trafić do Ukrainy? Jakie są szanse na to, by Zachód przekazał także myśliwce F-16? W Rozmowie w południe w RMF FM padnie ponadto pytanie o to, dlaczego Polska nie podpisała się pod wspólnymi unijnymi zakupami amunicji dla Ukrainy.

