Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie dziś wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Czy za ostatnimi sukcesami armii ukraińskiej w obwodzie charkowskim pójdą dalsze, na południu kraju? Jakie są szanse na wyzwolenie Chersonia czy odzyskanie Krymu? Odpowiedzi między innymi na te pytania poszuka dziś wraz ze swym gościem Roch Kowalski.

Marcin Przydacz / Jakub Rutka / RMF FM

Z wiceministrem spraw zagranicznych nasz dziennikarz porozmawia też o perspektywach uzyskania reparacji wojennych od Niemiec oraz o kandydaturze Dariusza Pawłosia na nowego ambasadora RP w Berlinie.

Nie zabraknie też tematów związanych ze sporem na linii rząd - Bruksela. Czy do Polski popłyną wreszcie pieniądze z Funduszu Odbudowy? Co z karami, które Polska płaci za niewykonanie orzeczenia TSUE dotyczącego systemu dyscyplinarnego sędziów? W sumie to już prawie miliard złotych.

Zapraszamy do słuchania i oglądania na RMF FM i RMF24.pl tuż po 12:00.