"W sprawie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy widzę przyspieszenie negocjacyjne w wykonaniu ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka i przyspieszenie legislacyjne. Pewnie jesteśmy bliżej tych pieniędzy" – ocenił w Rozmowie w południe w RMF FM Janusz Lewandowski. "To nie jest jednak tempo, które może nas zadowalać, bo w kryzysie czas to pieniądz. Podpisanie przez Komisję Europejską ustalenia operacyjnego dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy to jest warunek konieczny, ale niewystarczający. Będziemy musieli złożyć wniosek" – dodał europoseł Platformy Obywatelskiej.

Ja się początkowo martwiłem, że Szymon Szynkowskie vel Sęk zastępuje Konrada Szymańskiego, który czuje klimaty brukselskie i potrafi rozmawiać, ale wygląda na to, że mamy przyspieszenie negocjacyjne w tej chwili w sprawie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy - powiedział w Rozmowie w południe Janusz Lewandowski. Europoseł przyznał, że w kwestii wypłaty unijnych funduszy dużo zależy od dobrej woli Komisji Europejskiej. Komisja ma teoretycznie 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku i sprawdzenie, czy spełniliśmy wreszcie kamienie milowe. To jest ciągle duży dystans do uzyskania tych pieniędzy - ocenił polityk. Europoseł prognozuje, że wypłaty części funduszy możemy spodziewać się w "pierwszym kwartale przyszłego roku". Pewnie będzie wniosek o 4 miliardy euro z tych 24 miliardów euro, które możemy pozyskać, jako bezzwrotne granty - powiedział europoseł. Lewandowski uważa, że fakt, iż nadal nie pozyskaliśmy unijnych funduszy jest "olbrzymim zaniechaniem rządu". W sytuacji inflacyjnej to jest sytuacja zwyczajnie nadzwyczajna, chyba nieznana w świecie, żeby minister sprawiedliwości szantażował własny rząd i starał się nie dać tych pieniędzy polskim gminom i przedsiębiorcom - powiedział polityk. Janusz Lewandowski / Adam Warżawa / PAP Co Polska jeszcze musi zrobić, żeby zyskać pieniądze z KPO? - pytał swojego gościa Krzysztof Berenda. Tzw. kamieni milowych jest 27, ale rzeczywiście ostatnio kłótnia dotyczy tego, jak interpretować ustawę kagańcową. Jeżeli Sejm tego "nie wyczyści" w najbliższych dniach to te pieniądze jeszcze bardziej się oddalą - uważa Janusz Lewandowski. Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Sprawdź, co jeszcze dzieje się w polityce: W środę nie będzie zapowiadanego wyroku TK w sprawie kar TSUE

Marek Ast: Na sto procent obronimy ministra Ziobrę Opracowanie: Katarzyna Jasińska