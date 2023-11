"Te eliminacje ewidentnie nam nie wychodzą. (…) Reprezentacja przechodzi pewne przeobrażenia osobowe, stąd mamy takie wyniki, jakie mamy" - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Marek Koźmiński. Były wiceprezes PZPN-u zaznaczył, że "będzie niezmiernie trudno" awansować podopiecznym Michała Probierza do Euro 2024 bez gry w barażach.

Marek Koźmiński nie jest optymistą, jeśli chodzi o awans polskich piłkarzy na przyszłoroczne mistrzostwa Europy bez gry w barażach. "Będzie to niezmiernie trudne, bo będziemy zależni od wyników innych reprezentacji, aczkolwiek szanse są" - stwierdził.

"Te eliminacje nam ewidentnie nie wychodzą, ale one są pokłosiem poprzednich miesięcy, lat. Reprezentacja przechodzi pewne przeobrażenia osobowe, stąd mamy takie wyniki, jakie mamy" - dodał.

Kiedy zawaliliśmy eliminacje do Euro 2024? Co było kluczowe - dwumecz z Mołdawią, czy może porażka z Albanią? "Ja myślę, że tu nie było takiego jednego negatywnego spotkania. To jest szereg zdarzeń, które rozpoczęły się przed eliminacjami" - stwierdził Marek Koźmiński.

"Reprezentacja, która urodziła się w 2014 roku pod wodzą Adama Nawałki, przez długi czas nie była retuszowana, nie byli wprowadzani nowi zawodnicy i pewne pokolenie - brutalnie mówiąc - skończyło się sportowo" - dodał.

Były wiceprezes PZPN-u jest krytyczny wobec wymiany pokoleniowej w polskiej kadrze. Jego zdaniem wprowadzanie młodszych zawodników powinno rozpocząć się już dwa lata temu.

"Dziś jesteśmy świadkami sytuacji, kiedy nowy selekcjoner bardzo dogłębnie wymienia pewnych zawodników. On ma do tego prawo i obowiązek" - powiedział, dodając, że za kadencji Fernando Santosa nie było żadnego nowego nazwiska w kadrze. "To jest bulwersujące i zaskakujące" - stwierdził.