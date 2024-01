"Ministerstwo akceptuje wszystkie 3 postulaty rolników i przyjmuje je do realizacji" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 wiceminister rolnictwa, Michał Kołodziejczak. Odniósł się w ten sposób do żądań organizacji "Podkarpacka Oszukana Wieś", która ma dzisiaj podjąć decyzję, czy wznowi protest na przejściu w Medyce. "Nie pozwolę na to, żeby jakikolwiek związek rolniczy mógł być oszukany" - podkreślał.

Michał Kołodziejczak / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM Jak przypomniał gość Piotra Salaka, "Podkarpacka Oszukana Wieś" chciała wprowadzenia dopłat do kukurydzy i zwiększenia do 2,5 mld zł akcji kredytowej dla rolników. Resort rolnictwa zgadza się na realizację obu tych pomysłów. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kołodziejczak: Ministerstwo akceptuje wszystkie postulaty rolników Mowa także o tym (...), by podatek rolny został na poziomie z roku 2023. On wzrósł - jest uzależniony od ceny żyta (...). Tutaj są przygotowane zmiany do ustawy, które muszą być przyjęte przez Sejm - tłumaczył Michał Kołodziejczak. Te samorządy, które zgodzą się, by zastosować ulgi podatkowe (...), dostaną rekompensatę rządową - dodał. Kołodziejczak podkreślał, że informacja o akceptacji przez resort rolnictwa ich postulatów najpóźniej jutro trafi do rolników z "Podkarpackiej Oszukanej Wsi". Sam wiele razy byłem na drodze i protestowałem. Gdybym miał takie zapewnienia - których PiS nie chciał nigdy dawać, kiedy rządził - to ja na drogę bym nie wracał - przyznał wiceminister rolnictwa. Zobacz również: Przydacz: Prezydent wyciągnął wnioski z historii. Pamięta, jak było za czasów Lecha Kaczyńskiego Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



