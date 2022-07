"Zobaczymy, jak będą wyglądały te przepisy" - tak Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO odpowiedział w Rozmowie w południe w RMF FM na pytanie, czy PO poprze szykowaną przez rząd ustawę o 3 tys. zł jednorazowego dodatku do węgla. "To nie rozwiązuje problemu. Podstawowym problemem jest brak węgla. To jest coś niesamowitego, że w kraju takim jak Polska nie ma węgla" - stwierdził gość Rocha Kowalskiego.

Wideo youtube Szykuje nam się najzimniejsza zima od 1945 r. i to jest miara upadku PiS-u - skomentował Marcin Kierwiński. 3 tys. zł to czysty populizm, który nie rozwiązuje problemu. Co z tego, że będą 3 tys., jeżeli nie będzie gdzie kupić węgla - stwierdził. Za czasów PO inwestowano w odnawialne źródła energii. Rząd PiS-u zatrzymał to kompletnie - mówił sekretarz generalny PO. I dodawał: "Przez 7 lat PiS uzależniał nas od rosyjskiego węgla. Efekty teraz mamy". Opracowanie: Jonasz Jasnorzewski , Magdalena Partyła