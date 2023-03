"Kiedyś może się uda, ale raczej nie w najbliższym czasie. A przynajmniej nie w tym momencie, kiedy mamy do czynienia już chyba z awanturą na całego w Trybunale. I pewnie niespodziewane jeszcze – powiedzmy – rok czy dwa lata temu dla tego obozu rządzącego, który 'zainstalował' też i te osoby, i Julię Przyłębską jako prezesa TK, teraz sytuacja wydaje się nieco ryzykowna dla obozu rządzącego, żeby rozpatrywać tak fundamentalne sprawy, które jednocześnie dzielą sam obóz rządzący" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Krzysztof Izdebski. Ekspert Fundacji Batorego był pytany o to, kiedy TK wyda wyrok ws. ustawy o SN.

Krzysztof Izdebski / Piotr Polak / PAP

Trybunał Konstytucyjny zaplanował swoje rozprawy do końca kwietnia i nadal nie znalazł czasu na rozstrzygnięcie w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy sędziowie zbiorą się raptem cztery razy, ale nie ma pewności, czy z jakimkolwiek skutkiem.

Roch Kowalski pytał swojego gościa, czy obóz rządzący stracił sterowalność nad TK.

Trochę na to wygląda, że tam pojawiają się chyba różne frakcje w tym Trybunale. Gdybyśmy żyli w normalnych czasach i mielibyśmy do czynienia z różnymi napięciami dotyczącymi opinii, poglądów, które są wyrażanie przez sędziów TK, takich poglądów czy opinii stricte prawnych i merytorycznych, to byłoby bardzo dobrze - podkreślał Izdebski.

Jak stwierdził, "mamy tu do czynienia z serią listów otwartych, kontaktów, szczególnie z takimi - nazwijmy to - zaprzyjaźnionymi mediami, którym sufluje się pewne narracje tego, jak wygląda ten konflikt w Trybunale i on ma głównie charakter osobowy".

Ja myślę, że to jest konflikt o stołki i to jest konflikt osobowy, natomiast w tle jest wykorzystywany faktyczny problem, chociażby związany z tym, czy Julia Przyłębska - już niezależnie od jakiejś retoryki i tego, co myślimy o TK - jest prezesem czy nie - podkreślał.

Zdaniem gościa RMF FM Przyłębska nie jest już prezesem TK. Takie zresztą stanowisko wyraził zespół ekspertów prawnych przy Fundacji Batorego, twierdząc, że jej kadencja upłynęła z końcem zeszłego roku - zaznaczał.

Roch Kowalski pytał także, czy Trybunał jest sparaliżowany. Ja uważam, że TK de facto wyłączony jest z pełnienia tych funkcji, do których zobowiązała go konstytucja, czyli do takiej rzeczywistej, realnej kontroli konstytucyjnej, czyli kontroli polityków, kontroli nad tym, co oni robią w kontekście legislacyjnym, został już wyłączony pod koniec 2015 r. - mówił.

Ja mam takie wrażenie, że te wyroki, rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w tych obszarach są tworzone na użytek wewnętrzny, na cele narracji wewnętrznej - dodawał.