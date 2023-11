Co do złożonego w Sejmie projektu w sprawie in vitro jestem temu przeciwny - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Sebastian Kaleta, poseł Suwerennej Polski. Jak dodał, wstrzymałby się jednak od głosu, gdyby projekt miał być odrzucony w pierwszym czytaniu.

Sebastian Kaleta / Jakub Rutka / Shutterstock Słuchaj Radia RMF24! Jak mówił o sprawie refundacji in vitro Kaleta, "ta sprawa jest trudna i nie może być sprowadzona do połajanki". Jestem zwolennikiem tego, żeby debata w tej sprawie odbywała się w sposób cywilizowany - powiedział gość Piotra Salaka. Poseł nie chciał odpowiedzieć, czy wierzy w powstanie nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Nie chcę spekulować, są terminy konstytucyjne i wszyscy będziemy widzieć, jaki jest efekt tworzenia rządu - stwierdził. Artykuł w trakcie aktualizacji. Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



