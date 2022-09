„Uważam, że powinniśmy dostać pieniądze w ramach reparacji, podobnie myślą ludzie Lewicy w całej Polsce, ale wiemy doskonale, że to jest niemożliwe i PiS robi na tym politykę. Nie będzie żadnych pieniędzy. Uważam, że bardziej realne są pieniądze z Unii Europejskiej, bo to jest na stole, a nie jakieś magiczne 6 bilionów złotych, które wymyślił Kaczyński i mami Polaków. Kaczyński jest nieodpowiedzialny. To, że nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej z KPO, to jest ekonomiczna zdrada stanu” - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski.