"Od wiosny 2020 nie mamy wakacji od koronawirusa. Pandemia stale z nami jest, nigdy nie wygasła na tyle, żeby powiedzieć o zamknięciu tego etapu" – powiedziała w Rozmowie w południe w RMF FM dr Grażyna Cholewińska-Szymańska. "W Polsce wykonujemy około 5 300 testów dziennie, Niemcy - pół miliona. To z tego nasi sąsiedzi stwierdzają ponad 100 tys. pozytywnych wyników" – podkreśliła specjalistka chorób zakaźnych, dodając: "W Polsce w tej chwili zarejestrowane są tylko te przypadki, gdzie pacjent trafił do lekarza rodzinnego, ten wystawił skierowanie i miał obowiązek pozytywny wynik wpisać do rejestru". "Nie mamy w tej chwili kontroli nad rejestracją zachorowań" - przyznała ekspertka.

Dr Grażyna Cholewińska-Szymańskana w Rozmowie w południe w RMF FM zaznaczyła, że "koronawirus nie zna formalnych granic w związku z tym należy się liczyć z tym, że ta ogromna fala z Europy Zachodniej dotrze do Polski". Ona już właściwie dotarła. Za chwilę będziemy mieć do czynienia ze zwiększoną liczbą hospitalizacji, a także zgonów z tego powodu - przyznała dr Cholewińska-Szymańska. (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Ordynator w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie jest zdania, że "powszechność i dostępność bezpłatnych badań testowych w kierunku koronawirusa powinna być utrzymana". W Polsce od 1 kwietnia grubą kreską oddzielono obostrzenia pandemiczne. Zlikwidowano punkty wymazowe. W ogóle nie powinno to mieć miejsca. W tej chwili widzimy, że bardzo wiele osób choruje, w szpitalach przybywa z dnia na dzień pacjentów zakażonych. Powinna być łatwa dostępność do bezpłatnych testów w aptekach, punktach pobrań, przychodniach rejonowych - podkreśliła specjalistka. Dr Grażyna Cholewińska-Szymańska / Jakub Rutka / RMF FM Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Opracowanie: Katarzyna Wójcik