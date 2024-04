Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF24 będzie Cezary Wilk były piłkarz ligi hiszpańskiej, ekspert i komentator piłkarski.

Z naszym gościem porozmawiamy o najważniejszym ligowym meczu Europy, czyli niedzielnym spotkaniu Realu z Barceloną. Kto ma większe szanse na zwycięstwo w El Clasico? Barca w poważnych tarapatach po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, czy Real, który jest w półfinałach i w dodatku prowadzi w La Liga?

