"Polska z racji tego, ile milionów uchodźców z Ukrainy przyjechało do naszego kraju, na pewno może być z tego mechanizmu wykluczona i to w całości" - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Marcin Bosacki. Senator Koalicji Obywatelskiej podważył w ten sposób sens organizowania referendum ws. relokacji migrantów.

Wideo youtube

Głównym tematem Rozmowy w południe w RMF FM była kwestia unijnego mechanizmu relokacji migrantów. Marcin Bosacki stwierdził, że gdyby był u władzy, nie zorganizowałby w tej sprawie referendum. Ono jest kompletnie bezsensowne. Nie ma powodów, dla którego Polacy mają głosować w sprawie, która jest wymyśloną wydmuszką propagandową - stwierdził.

Senator Koalicji Obywatelskiej zapewnia, że Polska zostanie wykluczona z unijnego mechanizmu relokacji migrantów. Przyczyną - jak zauważył - jest fakt, że przyjęliśmy już miliony uchodźców wojennych z Ukrainy.

Sprawne kraje wiedzą, zanim poproszą o takie wyłączenie, że zostaną wyłączone. W obecnej sytuacji Polski, która jest podziwiana przez całą Europę za przyjęcie milionów uchodźców ukraińskich, jest to pewne. Tylko Prawo i Sprawiedliwość nie chce realizować oczywistych polskich interesów, którym jest uczestniczenie w tym mechanizmie (relokacji migrantów), tylko chce uprawiać na tej sprawie brutalną, zakłamaną politykę przedwyborczą - stwierdził.

Na uwagę, że w PiS-ie zapadła już decyzja, że to referendum zostanie zorganizowane, gość Rozmowy w południe w RMF FM stwierdził, iż partia rządząca chce "odgrzewać stare kotlety, które osiem lat temu przyniosły jakieś efekty polityczne, wyborcze".

Tym razem to nie przyniesie efektów, bo Polacy widzą to zakłamanie, hipokryzję PiS-u. Chodzi prawdopodobnie o 2 tys. migrantów, których i tak nikt nie zamierza nam na siłę wciskać. PiS to wykorzystuje tylko po to, żeby grać tą kartą przed wyborami - zauważył.

Marcin Bosacki / Piotr Szydłowski / RMF FM

Referendum prawdopodobnie - jak mówią politycy PiS-u - miałoby się odbyć razem z wyborami. Czy z punktu widzenia opozycji to problem?

Nie sądzę. Uważam, że Polacy są uodpornieni na tę toporną propagandę pisowską, zwłaszcza, że z tych krajów, z których PiS twierdzi, że nie powinniśmy nikogo przyjmować, sprowadzają imigrantów zarobkowych liczonych w dziesiątkach tysięcy - zauważył gość Mariusza Piekarskiego.

Prowadzący rozmowę spytał, co zrobi Platforma Obywatelska w tej kwestii, jeśli wygra wybory. Czy - tak jak kiedyś Ewa Kopacz - powie: "przyjmujemy"?

Powiemy naszym partnerom to, co w tej chwili mówimy: "mamy nadal na naszym polskim terytorium między milionem a półtora miliona uchodźców z Ukrainy, okazaliśmy wielkie serce, to nam zabrało ogromne środki, nie możemy przyjąć nikogo więcej" - powiedział, dodając, że "problem jest wymyślony przez Prawo i Sprawiedliwość".

Marcin Bosacki zaznaczył, że Platforma Obywatelska nie poprze projektu uchwały referendalnej, jeśli takowa trafi do Sejmu.