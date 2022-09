Nie sądzę, żeby były planowane zmiany na stanowisku premiera. Wiem jednak, że toczą się dyskusje wewnątrz PiS - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM lider Partii Republikańskiej Adam Bielan. Stwierdził, że tarcia w koalicji są normalne, jednak teraz stały się one zbyt zacięte. "Nam zależy na tym, by wszyscy zrozumieli, że tylko w jedności jest siła. Jeśli zaczniemy się wewnętrznie kłócić i spierać ponad miarę, to przegramy wybory i apeluję do kolegów ze wszystkich partii, by sobie to wzięli do serca" - powiedział.

Bielan stwierdził także, że w mediach pojawia się "wiele wrzutek takiego, czy innego polityka, któremu zależy na osiągnięciu jakiegoś celu". "To jest duży problem naszego obozu, że pozwoliliśmy na to, że stajemy się obiektem ataku rozmaitych firm PR-owych, które są poniekąd finansowane ze spółek Skarbu Państwa. Z tym trzeba skończyć. Będę stawiał tę sprawę dość twardo na posiedzeniu rady koalicji" - mówił. "Byłem rzecznikiem prasowym, znam dziennikarzy, którzy publikują tego rodzaju wrzutki i wiem o ich powiązaniach biznesowych czy towarzyskich. Największym naszym przeciwnikiem możemy być my sami. Jeśli będziemy spierać się poprzez ataki medialne, to nie będzie potrzeba silnej opozycji, by pozbawić nas władzy" - stwierdził. Jak podawaliśmy wcześniej, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk ma odejść z rządu . "Myślę, że gdyby złożył rezygnację, to byłaby to duża strata dla rządu, bo oceniam jego pracę bardzo wysoko" - stwierdził Adam Bielan. Opracowanie: Amelia Panuszko , Adam Zygiel