Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia. Porozmawiamy o pigułce „dzień po” i rozwiązaniach, które chce wprowadzić rząd, gdyby prezydent nie podpisał nowelizacji Prawa farmaceutycznego.

Bartosz Arłukowicz / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna tłumaczyła na antenie RMF FM, że w przypadku sprzeciwu prezydenta tabletka będzie dostępna na podstawie recepty farmaceutycznej. Naszego gościa zapytamy m.in. o to, czy farmaceuta będzie mógł odmówić wydania pigułki.

