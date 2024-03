Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie były ambasador w Niemczech i we Francji, Andrzej Byrt. Porozmawiamy o zwołanym nagle przez Donalda Tuska szczycie Trójkąta Weimarskiego i o tym, co mogą usłyszeć przywódcy Niemiec i Francji.

Andrzej Byrt / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Wśród tematów rozmowy będą też m.in. wsparcie Berlina i Paryża dla Ukrainy, słowa Emmanuela Macrona na temat potrzeby wysłania żołnierzy NATO na pomoc walczącym i powody niechęci Niemców do wysłania Kijowowi rakiet dalekiego zasięgu.



