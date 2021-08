Nie mam takich planów - tak gość Rozmowy w samo południe w RMF FM Zbigniew Girzyński z koła poselskiego Polskie Sprawy odpowiadał na pytanie, czy wróci do PiS-u. "W polityce nigdy niczego nie trzeba wykluczyć, ale jeżeli pan mnie pyta o jakieś rozmowy, plany, to takich planów nie mam" - usłyszał Paweł Balinowski od swojego rozmówcy.

Zbigniew Girzyński / Mateusz Marek / PAP

Zbigniew Girzyński o ewentualnym powrocie do PiS: Nie mam takich planów

Oczywiście nigdy niczego nie można wykluczyć, bo niekiedy odpowiedzialność za to, co dzieje się w Polsce, wymaga bardzo daleko idących kompromisów, ale nie wydaje mi się, aby to było prawdopodobne - zastrzegł Girzyński.

Paweł Balinowski pytał też o to, czy koło Polskie Sprawy prowadzi rozmowy ws. ewentualnego konserwatywnego centrum z PSL i Porozumieniem. Oczywiście, że rozmowy są prowadzone, ale na tym etapie one są bardzo wstępne. Nam zależałoby na tym, żeby wzmocnić nasze środowisko, zaprezentować swoją polityczną odrębność i pewien plan, który chcemy mieć dla Polski, a w dalszej kolejności albo samodzielnie startować, albo szukać jakiegoś porozumienia - odpowiedział Girzyński.