„Patrząc z punktu widzenia prawnika Izba Dyscyplinarna już zakończyła swoją działalność” – powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM prof. Robert Grzeszczak. Prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego ocenił, że konflikt o to, co w hierarchii jest wyższe – polska konstytucja czy prawo Unii Europejskiej - jest „sporem fikcyjnym”. "Jako kraj poszliśmy w poprzek tego, jak funkcjonuje UE od dziesięcioleci" - dodał gość Pawła Balinowskiego.

To już wiele lat temu zostało rozstrzygnięte i przyjęte do funkcjonowania. Po prostu konstytucja jest najwyższym źródłem prawa w sprawach, które dotyczą prawa polskiego. Gdy natomiast stosujemy prawo Unii Europejskiej to nie naszą konstytucję, tylko prawo unijne stosujemy, a później, jako drugie, prawo krajowe - wyjaśnił gość Pawła Balinowskiego.

