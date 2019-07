"38 procent w wyborach parlamentarnych dla Koalicji Obywatelskiej na pewno będzie satysfakcjonujące, ale na dziś wydaje się mało prawdopodobne. Jednak polska polityka uwielbia zaskakiwać" - stwierdza w Rozmowie w samo południe w RMF FM politolog z Uniwersytetu SWPS profesor Mikołaj Cześnik.

Prof. Mikołaj Cześnik / Bartłomiej Zborowski / PAP

Prof. Mikołaj Cześnik pytany o Kukiz'15 mówi: "Wiele wskazuje na to, że wyborcy się nim rozczarowali. (...) Wyborcy Kukiza po prostu dorośli".





O co walczy dziś PSL? "By odzyskać swoją bazę, wyborców, którzy dali się skusić tym, co PiS mówi na wsi" - odpowiada gość Marcina Zaborskiego.