„Jesteśmy otwarci na rozmowy. Na pewno nie jest tak, że ktokolwiek unika tego spotkania. Według mojej wiedzy nie było żadnej daty, więc nic nie zostało odwołane, wszystko przed nami” – powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM Marcin Ociepa pytany o termin spotkania polityków Porozumienia i premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie Polskiego Ładu.

Wiceprezes Porozumienia pytany o to, czy propozycje znajdujące się Polskim Ładzie odpowiadają jego partii, stwierdził: Przede wszystkim nie podoba mi się wyolbrzymianie różnic zdań, które są wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i są naturalne. My w 95 proc. popieramy Polski Ład. To jest bardzo dobry program dla Polski. Wierzymy głęboko, że w wielu sektorach, w wielu obszarach przyniesie skok rozwojowy dla Polski. Natomiast oczywiście w pewnych kwestiach mamy różnicę zdań, ale dlatego jesteśmy koalicją, że w pewnych kwestiach się różnimy.

