„Moim zdaniem nie można robić koalicji z tym, kogo jeszcze niedawno chciało się zlikwidować. Marek Sawicki powiedział, że my się do koalicji z modliszką nie wybieramy, pamiętamy jak skończyły takie partie jak Liga Polskich Rodzin czy Samoobrona, nie ma ich dzisiaj w polityce. Ja rozumiem pewną intencję Jarosława Kaczyńskiego, który pewnie by chciał zalegalizować swoje dotychczasowe działania, uniknąć rozliczenia czy rozbroić opozycję, być może też przejąć sejmiki i unicestwić PSL. Nie ma na to zgody” - powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM Adam Jarubas, wiceprzewodniczący PSL-u, pytany o potencjalną koalicję jego partii z Prawem i Sprawiedliwością.

