“Nie pojadę w sobotę na marsz lewicy przeciwko przemocy do Białegostoku, mam już zaplanowane inne aktywności” – mówi w Rozmowie w samo południe w RMF FM Jakub Stefaniak. “Myślę, że mogą się tam pojawić przedstawiciele PSL. To jest ich indywidualna decyzja” – dodaje rzecznik ludowców. Gość Marcina Zaborskiego podkreśla, że według niego marsz równości w Białymstoku miał prawo przejść, bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie.

