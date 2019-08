"Szef zawsze jest odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w resorcie, ale za wcześnie na wnioski" - mówi wiceprzewodnicząc Porozumienia i poseł klubu PiS Zbigniew Gryglas pytany o to, czy Zbigniew Ziobro jest odpowiedzialny za aferę w Ministerstwie Sprawiedliwości. "Ciągle jeszcze zbyt mało wiemy o tej sytuacji" - tak gość Pawła Balinowskiego odnosi się do sprawy Łukasza Piebiaka, który miał sterować internetową nagonką na sędziów sprzeciwiających się zmianom w wymiarze sprawiedliwości. "Potrzebny jest czas i działanie służb. Ja mam zaufanie do tych służb" - dodaje. "Taka jest linia Zjednoczonej Prawicy - my w przeciwieństwie do naszych oponentów przyznajemy się do błędów, wyciągamy wnioski. Chcę podkreślić, że mieliśmy do czynienia z honorową dymisją ministra (Łukasza Piebiaka – przyp. red.)" - twierdzi Gryglas.

