„W tej chwili możemy iść w kierunku trzech scenariuszy: tego najbardziej militarnego i krwawego. Nie nazwałbym go najbardziej prawdopodobnym, ale jednak bardzo możliwym. Wiemy, że prezydent Putin nie cofnie się przed niczym, a Białoruś jest strategicznym partnerem Rosji i jest takim kordonem sanitarnym przed NATO. Oczywiście Rosji nie zależy na rewolucji, ale na pewno nie odda Białorusi państwom zachodnim. Pamiętajmy również, że Białoruś jest bardzo powiązana gospodarczo i wojskowo w ramach państwa związkowego z Rosją i jest absolutnie strategicznym i ważnym partnerem dla Federacji Rosyjskiej” - powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM gen. Jarosław Stróżyk, były attaché obrony przy Ambasadzie RP w USA oraz były generał brygady Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Był też pytany o ćwiczenia wojskowe, które teraz są prowadzone na Białorusi blisko polskiej granicy. Powinniśmy to obserwować, w jakimś stopniu się obawiać. Musimy pamiętać doświadczenia z poprzednich operacji rosyjskich, na przykład na Ukrainie czy w Syrii, gdy takie ćwiczenia były przygotowaniem do dużych operacji wojskowych. W przypadku Krymu, czy w przypadku Syrii w 2015 roku, pod przykrywką takich ćwiczeń, był przerzucany sprzęt do tych miejsc i przygotowane były operacje w tych państwach - stwierdził.