"Jestem bardzo zaniepokojona tym, o czym mówią wirusolodzy oraz tym, co dzieje się poza granicami naszego kraju - chociażby w Izraelu. Wariant delta okazuje się bardzo groźny. Atakuje duże grupy od razu" - powiedziała w Rozmowie w samo południe w RMF FM Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, pytana o obawy związane ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego. "Niestety, szkoła to jest miejsce, gdzie jest "pole do popisu" dla koronawirusa" - dodała.

REKLAMA