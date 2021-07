„To jest oczywiście fałszywe uzasadnienie. Prawdziwym uzasadnieniem jest to, że niezależne media są takim kolcem, takim cierniem, który bardzo uwiera obecną władzę we wszystkich jej niezgodnych z prawem działaniach, w łamaniu konstytucji, całym nepotyzmie, który reprezentuje. W związku z tym trzeba je ograniczyć, a potem zlikwidować” – tak Bogdan Klich skomentował w Rozmowie w samo południe w RMF FM twierdzenia obozu PiS, który przekonuje, że celem złożonego właśnie w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji jest ochrona polskich mediów przed kapitałem rosyjskim i arabskim. Zdaniem ekspertów, nowela sprawi, że stacja TVN straci koncesję.

Pytany o możliwe drugie dno działań rządzących - chęć nakłonienia administracji prezydenta USA Joe Bidena do ustępstw np. w kwestiach praworządności czy wsparcia środowisk LGBT - senator stwierdził: "PiS w międzyczasie doprowadził do wielkiego kryzysu w stosunkach polsko-amerykańskich, jakiego nie było do tej pory od 31 lat. (...) PiS nie jest w stanie wymusić na Amerykanach otwartości ze względu na to, że będzie ich szantażował przejęciem stacji, która należy do amerykańskiego Discovery. Tak się nie da zrobić i PiS doskonale o tym wie".

"Konsekwencją tego typu działań będzie dalsze zamrożenie stosunków polsko-amerykańskich i tak naprawdę wystawienie Polski na niebezpieczeństwo ze Wschodu" - podkreślił Klich.

