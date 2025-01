"Mam nadzieję, że minister finansów nie wypłaci pieniędzy Prawu i Sprawiedliwości, ale to jest jego decyzja, którą podejmie w najbliższych dniach, a może godzinach. Decyzje PKW były dwie, więc tej sytuacji towarzyszy duży znak zapytania. Możliwa jest formuła odmowy, ale możliwa jest także formuła depozytu sądowego, żeby minister finansów mógł poczekać na rozstrzygnięcie tej sprawy przez sąd. Odpowiedzialność jest dziś na barkach Ministerstwa Finansów, ale sprawa jest oczywista i ewidentna" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu oraz były minister spraw zagranicznych.

Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej / Piotr Szydłowski / RMF FM

Sprawa subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości

Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie Sądu Najwyższego z 11 grudnia, przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. PKW podkreśliła, że nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - która wydała to orzeczenie - jest sądem i nie przesądza o jego skuteczności. Decyzja PKW została wysłana do ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Piotr Salak pytał Grzegorza Schetynę, co doradziłby ministrowi w tej sprawie.

Odpowiedzialność jest dziś na barkach Ministerstwa Finansów, ale sprawa jest oczywista i ewidentna. PiS próbuje wprowadzić dualizm prawny. Będziemy tego świadkami przez całą kampanię wyborczą. Każda decyzja rządu, ministrów, będzie podważana (…). Decyzja PKW z 30 grudnia podważyła logikę prawną poprzedniej decyzji. Decyzja w sierpniu była zupełnie inna, a przecież ci sami ludzie ją podejmowali. Wydawało się, że ta sprawa jest zamknięta. Byłem zdziwiony, gdy słyszałem zawiłe tłumaczenia tej decyzji. Nie rozumiem tego - m.in. tłumaczenia prof. Balickiego. Tutaj trzeba mówić: „Tak, tak, nie, nie”. Decyzja ministra finansów to kwestia najbliższych dni. Za chwilę ustalona zostanie data wyborów prezydenckich, rozpocznie się zbieranie podpisów, kampania. Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy wchodzili w następną kampanię z nierozwiązaną sprawą dotacji dla PiS - stwierdził polityk.

Jeżeli ktoś łamie prawo, powinien za to odpowiadać. Tak rozumiałem analizy PKW z lata i decyzję z sierpnia - dodał.

Czy Polska jest na drodze do ustrojowej anarchii?

Czy w Polsce może dojść do sytuacji, w której niebawem będzie dwóch prezydentów? Czy Polska jest na drodze do paraliżu? W końcu, czy Grzegorz Schetyna popiera propozycję marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich? Oto także Piotr Salak pytał swojego gościa.

Byłem zwolennikiem tego, co zaproponował marszałek Hołownia. Wzywałem przed świętami marszałka do inicjatywy politycznej i legislacyjnej, która mogłaby pokazać, że parlament ma zdanie w tej sprawie. Uważam jednak, że taka inicjatywa powinna być ustalona w większości parlamentarnej, w Sejmie, w Senacie, żeby mogła mieć moc sprawczą, a wczoraj dowiadujemy się, że Lewica się dystansuje od tego pomysłu. To jest kłopot - powiedział Grzegorz Schetyna.

Rozmowa między marszałkiem Hołownią a Lewicą jest publiczna i to buduje zły obraz koalicji demokratycznej 15 października. Potrzebna jest inicjatywa parlamentarna, bo będziemy zakładnikami tego, że PiS będzie podważał każdą decyzję rządową (…). Parlament musi mówić jednym głosem i zbudować większość wokół pomysłu politycznego, który wyprowadzi Polskę z tego impasu prawnego, z grożącego nam konfliktu konstytucyjnego - stwierdził polityk KO.

Jeżeli zostanie to zablokowane przez prezydenta Andrzeja Dudę, to będzie jego decyzja i wpisze się on w partyjny, polityczny konflikt i stanie po stronie PiS-u - dodał.

Rząd popełnia błąd, nie chcąc zorganizować szczytu UE w Warszawie?

Jestem na poziomie parlamentarnym zaangażowany w przygotowywanie polskiej aktywności w prezydencji. To naprawdę dużo spotkań, duża obecność najważniejszych polityków i w Polsce, i w Brukseli. To, gdzie wiosenny szczyt się odbędzie, to jest ważne, ale nie najważniejsze. Mam nadzieję, że ta sprawa nie jest zamknięta. To kwestia organizacji i porozumienia - powiedział Grzegorz Schetyna.

Jest konieczność porozumienia między kancelarią prezydenta a premiera. Jeśli takiego porozumienia nie ma, to trudno sobie wyobrazić, żeby kancelaria premiera forsowała - przy braku akceptacji ze strony prezydenta - organizację szczytu w Warszawie - dodał były marszałek Sejmu oraz były minister spraw zagranicznych.

Do czego doprowadzimy? Do pokazania politycznej różnicy zdań między prezydentem a premierem na poziomie spotkania wszystkich liderów krajów Unii Europejskiej? Przecież to kompromitacja. Bezpieczniej rzeczywiście robić to w Brukseli, jeśli nie ma ze strony prezydenta woli, żeby taką imprezę wspólnie organizować - powiedział gość Piotra Salaka.

Proszę spojrzeć na gest i zachowanie podczas inauguracji prezydencji. To pewnego rodzaju symbol, a są sytuacje, w których powinniśmy być razem pomimo różnic. Jeżeli ktoś odwraca się bokiem, a potem tyłem i pokazuje na zewnątrz, że nie czuje się uczestnikiem tej wielkiej formuły prezydencji, to sam stawia się na marginesie. Mówię to z przykrością - powiedział polityk KO.

Czy Trzaskowskiemu dostanie się za niespełnione obietnice rządzących?

To zależy od tego, jakie pokaże priorytety. Byłem na inauguracji jego prekampanii i w mądry. Były ciekawe i niewykluczające się z polityką rządu i planami KO (…). Jeżeli będzie mówił, czego oczekuje, przyspieszenia jakich projektów, to też jest coś naturalnego - stwierdził polityk.

Czuję zniecierpliwienie wśród wyborców KO, którzy oczekują szybszych rozliczeń PiS-u - dodał.

Grzegorz Schetyna stwierdził także, że „z pewnością dojdzie do próby obcej ingerencji w wybory”.

Z pewnością, nie mam co do tego żadnych złudzeń (…). Musimy być bardzo czujni, upubliczniać wszystkie kwestie możliwej ingerencji zewnętrznej. Na pewno aktywność rosyjskich trolli w sieci będzie ogromna. To już się odbywa przez ostatnie lata. Uważam, że apogeum osiągnie w kampanii wyborczej w Polsce. Proszę pamiętać, że 20 stycznia będzie też zaprzysiężenie prezydenta Trumpa w USA i tutaj też będziemy zaskakiwani. Widzimy te sygnały, aktywność Elona Muska (...). Myślę, że to początek nowej ery w polityce - powiedział senator Koalicji Obywatelskiej.

