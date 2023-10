Bogdan Zalewski zaprosił w ostatnim dniu kampanii wyborczej ekonomistę Ryszarda Petru, który stara się powrócić do polityki w głównym nurcie. Startuje w wyborach do Sejmu z list Trzeciej Drogi.

Ryszard Petru / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Jak ocenia szanse koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050?

Czy sojusz Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni przekroczy próg 8 proc. i dostanie się do parlamentu?

Jeśli nie, to jaki rysuje się scenariusz rządzenia? Jeśli tak, to jaką rolę Trzecia Droga może odegrać w przyszłym partyjnym rozdaniu na Wiejskiej?

Jeśli opozycja pokona Prawo i Sprawiedliwość, gładko stworzy koalicję rządową? A może czeka nas długi okres negocjacji, dzielenia się stanowiskami, sporów o stołki?

Jaką funkcję chciałby sprawować sam Ryszard Petru? Czy ma ambicje ministerialne, czy chciałby otrzymać tekę szefa resortu finansów?

To rozdział polityczny. Bogdan Zalewski zapyta swego gościa także o sprawy ekonomiczne, te najbliższe codzienności, istotne w życiu słuchaczek i słuchaczy RMF FM i RMF24. Np.: co dalej z handlem w niedziele? W dzień święty nie poświęcać czasu na zakupy - jak utrzymuje konserwatywny rząd? Czy przywrócić wolność wyboru klientom - kosztem sprzedawczyń i sprzedawców, kasjerek i kasjerów? Co pracującym w hipermarketach dać w zamian za konieczność pracy w niedzielę?

Przywołamy sondaże, sondując poglądy gościa Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24.