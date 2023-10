„Pan prezydent nigdzie tego nie sugerował. Prezydent działa w zgodzie z zapisami konstytucji. Jeśli opozycja jest zjednoczona to będzie wstanie stworzyć rząd. To, co najważniejsze, to żeby ten rząd powstał, ale w oparciu o większość parlamentarną” – zapewniał Marcin Przydacz, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej, nowo wybrany poseł PiS-u. W kolejnych dniach przedstawiciele komitetów wyborczych spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą. Bogdan Zalewski w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 pytał, czy misję tworzenia rządu dostanie Prawo i Sprawiedliwość.

Marcin Przydacz / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przydacz o kandydacie na premiera: Prezydent nie wskazywał na konkretne nazwisko "Jeśli kandydatem KO na premiera jest Donald Tusk, pan prezydent na pewno przyjmie tę wiadomość podczas spotkania z przedstawicielami komitetu wyborczego. Ostateczna decyzja, kto będzie desygnowany na premiera, zależy od prezydenta" - kontynuował prezydencki minister. Marcin Przydacz dodał, że z pewnością nowy rząd w krótce powstanie. O czym prezydent będzie rozmawiał z przedstawicielami partii? "Najważniejsze sprawy państwowe, to chyba każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić: bezpieczeństwo, gospodarka, sprawy społeczne. Tych tematów bardzo istotnych jest mnóstwo. Pan prezydent chce rozmawiać o poważnych sprawach z poważnymi ludźmi" - Bogdan Zalewski rozmawiał ze swoim gościem też o polityce Unii Europejskiej, m.in. o przepisach regulujących relokację migrantów. Zobacz również: Kaczyński o kampanii wyborczej PiS: Nastąpił szereg błędów