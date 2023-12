Niech Braun będzie indywiduum, które sobie gdzieś łazi na boku, a najlepiej jakby przestał być posłem – powiedział w Rozmowie o 7 w RMF FM i Radiu RMF24 Ryszard Petru. Poseł Polski 2050 zachęca Konfederację do pozbycia się Grzegorza Brauna z klubu i utrzymania w zamian stanowiska wicemarszałka Sejmu. Jego zdaniem prezes NBP stanie przed Trybunałem Stanu w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Ryszard Petru / Karolina Bereza / RMF FM

Ryszard Petru nie ma wątpliwości, że miejsce Adam Glapińskiego jest przed Trybunałem Stanu. Zdaniem polityka Polski 2050 powinien stanąć przed nim za złamanie konstytucji i ustaw. Były lider Nowoczesnej zarzuca prezesowi NBP złamanie zasady apolityczności, udział w kampanii wyborczej PiS-u i finansowanie przez NBP deficytu w budżecie państwa.

To nie jest kwestia moich życzeń, to jest kwestia zasady, że jeżeli ktoś łamał prawo, musi ponieść konsekwencje - powiedział Petru. Oczywiście, postawienie przed Trybunałem Stanu nie oznacza skazania. To powinien być pierwszy wniosek, jaki koalicja rządowa powinna postawić w kontekście Trybunału Stanu w ramach szeroko rozumianych potencjalnych podejrzanych w tym obszarze - dodał.

Petru uważa, że trzeba wyjaśnić konflikt z NBP między prezesem a zarządem. Kolejne jego odsłony miały miejsce w ostatnich dniach.

Mamy bardzo wysokie stopy procentowe, które powodują, że płacimy wysokie raty za leasingi, za kredyty. Koszt funkcjonowania Polaków jest bardzo wysoki, wiele osób nadal traci na inflacji (...) Widać, że w NBP działo się źle, było łamane prawo i nie przestrzegano konstytucji. Powinny być wyciągnięte wnioski, to decyzja całej koalicji, bo ma to daleko idące konsekwencje. Ten spór między prezesem a członkami zarządu, który toczy się w NPB też go osłabia - powiedział gość Rozmowy o 7 w RMF FM i Radiu RMF24.

Walka (w NBP - przyp. red.) idzie nie tylko na ostro, ale i na pewno nie tylko o pieniądze. Chodzi też o to, kto ma wpływ na jakie decyzje, kogo odsunąć od możliwości podejmowania decyzji (...) To są tak twarde argumenty, że z automatu powinny przełożyć się na postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Glapińskiego i, w moim przekonaniu, to prawdopodobieństwo z każdym dniem i tygodniem rośnie - dodał. Przewiduje, że stanie się to w pierwszym kwartale przyszłego roku.