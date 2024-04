Czy aborcja do 12. tygodnia ciąży na życzenie kobiety, jak przewidują projekty Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, jest zgodna z Konstytucją RP? "Moim zdaniem nie jest zgodna, zresztą daliśmy temu wyraz w orzeczeniu z 28 maja 1997 roku – stwierdziliśmy, że w tym konflikcie dóbr, jakim jest dobro rozwijającego się człowieka i dobro kobiety, w której ciele ten człowiek się rozwija, to jednak - jeżeli mamy do czynienia z argumentem natury społecznej – dobro rozwijającego się dziecka ma przewagę" – powiedział prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Był on gościem Tomasza Terlikowskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Wideo youtube Prof. Andrzej Zoll, który był prezesem Trybunału Konstytucyjnego (TK) w latach 1993-1997, gdy TK wydał orzeczenie w sprawie aborcji, wyjaśniał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że "od 1997 roku zmieniła się konstytucja". Orzekaliśmy na podstawie konstytucji z 1952 r., ale przepis, który był podstawą tego orzeczenia, czyli że "Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym", ta część się nie zmieniała, ten przepis się zmieni, jest dzisiaj artykułem drugim obowiązującej nas konstytucji - mówił. Ja swojego zdania nie zmieniłem - zaznaczył. Uważam, że projekty, które zawierają tzw. aborcję na żądanie, nie są zgodne z konstytucją - powiedział. Jak podkreślił, "jeśli są sytuacje, które usprawiedliwiają uśmiercenie - bo tak to trzeba nazwać - rozwijającego się życia, ale to musi być wartość, którą chronimy, wartością przeważającą nad wartością tego rozwijającego się człowieka". To jest przede wszystkim życie matki - jeżeli tu jest konflikt i rozwijający się człowiek, jego rozwój, zagraża życiu matki, zagraża jej zdrowiu, to z inicjatywy matki może dojść do przerwania ciąży - powiedział gość Tomasza Terlikowskiego. Zdrowie psychiczne kobiety w ciąży Prowadzący rozmowę zapytał o wpływ zdrowia psychicznego kobiety w ciąży na decyzję w sprawie aborcji. Tu jest bardzo trudny problem, nie jestem lekarzem, nie mogę jako prawnik się wymądrzać. Nie można wykluczyć, żeby zagrożenie zdrowia psychicznego nie było elementem, który by mógł usprawiedliwić przerywanie ciąży, ale to musi być jednak dokładnie sprawdzone i tu nie wystarczy, że kobieta otrzyma zaświadczenie od psychiatry - mówił prof. Andrzej Zoll w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Zaznaczył, że powinna o tym decydować komisja lekarska i powinno być to "kwalifikowane ustalenie". Ciąża z gwałtu W kwestii ciąży z gwałtu gość RMF FM stwierdził, że "prawo karne nie jest tutaj dobrym środkiem, który mógłby rozwiązać ten problem". Sumienie kobiety decyduje, a nie prawo karne - dodał. Przesłanka eugeniczna Podkreślił, że "najbardziej kontrowersyjną przesłanką jest przesłanka (...) eugeniczna". Chciałbym jednak powiedzieć: wykorzystajmy teraz to, że "wyrok" z 2020 roku jest nieważnym wyrokiem, dlatego że i skład był nieprawidłowy, bo ustalony, i prezes, która prowadziła rozprawę, nie była prezesem, nie jest prezesem. Tu są podstawy do tego, żeby uznać, iż nie mamy tego wyroku, że obowiązuje stan prawny z 1997 roku - mówił gość RMF FM. Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Zobacz również: Prof. Marcin Piątkowski gościem Porannej rozmowy w RMF FM

