Arkadiusz Mularczyk nie sądzi, by zatrzymany przez CBA Piotr Wawrzyk poszedł do więzienia. „Wczytując się w zarzuty – istnieje poważna wątpliwość co do ich zasadności” – powiedział gość Rozmowy o 7:00 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24. Zarzuty w postępowaniu przygotowawczym – przypomnijmy - dotyczą przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę oraz udostępnienia informacji osobie nieuprawnionej. „Znam Piotra Wawrzyka i jestem przekonany o jego uczciwości” – zapewniał poseł PiS.

Arkadiusz Mularczyk / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mularczyk o Wawrzyku: Jestem przekonany o jego uczciwości "Nie może być tak, że prezydent będzie pięć razy ułaskawiał" - mówił Mularczyk, nawiązując do sytuacji przebywających w więzieniu i skazanych na 2 lata więzienia b. szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Zostali osadzeni bezprawnie, są parlamentarzystami" - przekonywał rozmówca dziennikarza RMF FM Tomasza Weryńskiego. Mularczyk twierdził, że los Kamińskiego i Wąsika leży dziś w rękach ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Gość Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 uważa, że rozliczanie PiS-u przez Romana Giertycha jest kuriozalne; stwierdził też, że w PiS-ie nie ma dyskusji nad tym, kto powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w roli szefa ugrupowania. Już wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy. Zobacz również: Bosak: Lewica dokonała samozaorania. Był mały kieliszek szampana Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. Opracowanie: Joanna Potocka