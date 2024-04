Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Michał Dworczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Druga tura wyborów samorządowych jeszcze przed nami, a kierownictwo PiS-u ma zająć się w piątek już tymi do Parlamentu Europejskiego. Na czym główna partia opozycyjna mogłaby oprzeć kampanię przed eurowyborami? Czy to prawda, że o miejsca na listach toczy się ostra walka? Co sądzi o zaskakujących nazwiskach, które jakoby mogą znaleźć się na listach?