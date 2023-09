Mamy dwucyfrową inflację, a jednocześnie wczoraj nastąpiło największe od piętnastu lat cięcie stóp procentowych. Jaki jest powód obniżenia stóp aż o trzy czwarte punktu procentowego? Zanim tę sytuację spróbuje wytłumaczyć na popołudniowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński, nasz dziennikarz zapyta o to w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu rmf24 byłego szefa NBP i byłego premiera, profesora ekonomii Marka Belkę.

Marek Belka / RMF FM

Raty kredytów spadną, więc kredytobiorcy się cieszą. Według znacznej części ekspertów, to właśnie westchnienie ulgi spłacających kredyty wyborców było głównym celem ruchu Rady Polityki Pieniężnej. W ten sposób - zgodnie z tymi komentarzami - mieliby nabrać większej ochoty na głosowanie na rządzącą obecnie ekipę.

Michał Zieliński sprawdzi, czy jego gość również zalicza się do wspomnianej części ekspertów, a jeśli tak, to czy zdaniem byłego prezesa NBP, działania obecnego kierownictwa banku centralnego spełniają wymogi ustawy, która nakazuje, by głównym celem polityki pieniężnej banku centralnego było zapewnienie stabilności cen, a nie stabilnej władzy rządzącej ekipy.

Gwałtowna zmiana polityki monetarnej kończy tymczasem okres walki z inflacją z pomocą stóp procentowych i nie pomoże w opanowaniu rosnących cen. Będziemy więc pytać naszego gościa, jak jego zdaniem ta decyzja przełoży się na ceny w sklepach i czy aby nie okaże się, że tylko spłacający te większe kredyty wyjdą ostatecznie na plus, bo pozostali i tak zapłacą sporo więcej za zakupy, rachunki czy paliwo.

Michał Zieliński zapyta też Marka Belkę o koszty wyborczych obietnic PiS i o to, czy budżet jest w stanie udźwignąć kolejne wydatki. Nasz dziennikarz zapyta też Eurodeputowanego Koalicji Obywatelskiej w czym lepsze są jego zdaniem propozycje opozycji, które również przewidują wielomiliardowe wydatki z budżetu.