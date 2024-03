Jako wzruszający moment zapamiętał Bronisław Komorowski przekazanie 12 marca 1999 roku w Independence w amerykańskim stanie Missouri przez ministra Bronisława Geremka aktu przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego na ręce sekretarz stanu USA Madeleine Albright. „Cieszyłem się, że to jemu przypada złożenie podpisu pod dokumentami. Szef dyplomacji, ale też człowiek ściśle związany z podziemiem antykomunistycznym” – wspominał zmarłego w 2008 roku Geremka były prezydent. „Była to osoba, która wzięła udział w budowaniu fundamentów wolności Polski” – dodał gość Rozmowy o 7 w internetowym Radiu RMF24.