"Będziemy chcieli rozliczyć i pokazać Polakom to, w jaki sposób chciano doprowadzić naszym zdaniem do sfałszowania wyborów prezydenckich oraz jak niezgodnie z prawem wydano środki publiczne na ten cel" - tak o przyszłej komisji ds. wyborów korespondencyjnych mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 wiceprezes PSL Krzysztof Hetman. Powołanie tej komisji już w najbliższy wtorek zapowiedział lider PO Donald Tusk.

Krzysztof Hetman / Marcin Obara / PAP

Hetman o komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych: Pokażemy, jak chciano je sfałszować

"Wiemy, co chcemy badać" - tak o tej komisji mówił Krzysztof Hetman. Wiceszef PSL podkreśla, że większość parlamentarna zapowiadała przez całą kampanię wyborczą, a także wcześniej, że będzie rozliczać afery PiS-u. Hetman przyznał równocześnie, że PSL nie ma jeszcze swojego kandydata do tej komisji.

Bogdan Zalewski dopytywał też swojego gościa o dalsze losy państwowej komisji ds. badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski. "Z pewnością będziemy musieli się w gronie większości parlamentarnej zastanowić, co z tym zrobić. Wiemy wszyscy, po co ta komisja została powołana, jaki miała cel. Nasza interpretacja jest taka, że miał być to bat na polityków opozycji" - skwitował Hetman.