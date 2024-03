W tym roku będą się ważyły losy amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, dlatego wizyta prezydenta Dudy i premiera Tuska w Waszyngtonie była tak ważna – uważa były premier Włodzimierz Cimoszewicz. „O tym rozmawiano, więc było to istotne” – powiedział gość Rozmowy o 7:00 w internetowym Radiu RMF24, przypominając, że przy okazji tej wizyty dowiedzieliśmy się o planach zakupu nowej broni od Amerykanów.

Włodzimierz Cimoszewicz / Karolina Bereza / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cimoszewicz o wizycie Dudy i Tuska w Białym Domu: Bezprecedensowa formuła

Cimoszewicz przyznał, że jest to bardzo nietypowe, żeby prezydent i premier danego kraju byli jednocześnie z wizytą w USA. "To jest bezprecedensowa formuła. Tak się nie zdarzało w przeszłości" - stwierdził. Zastrzegł jednak, że nie należy do tego przywiązywać zbytniej wagi.

Nasz gość zwrócił przy tym uwagę na fakt, że była to pierwsza wizyta prezydenta Dudy w Białym Domu. "Pan Duda nigdy do tej pory nie był zaproszony do Białego Domu. Niezaproszenie go przy tej okazji byłoby swoistym policzkiem. Amerykanie nie mieli powodu, żeby mu ten policzek wymierzyć" - usłyszeliśmy na antenie Radia RMF24.

Do wizyty prezydenta i premiera w Waszyngtonie doszło dokładnie w 25. rocznicę przyjęcia Polski do NATO. "Podkreśla to opinię, ocenę Polski jako państwa członkowskiego. I na pozytywną opinię zasługujemy" - powiedział były szef rządu i były szef dyplomacji, obecnie eurodeputowany Lewicy dla Europy.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy. Dziennikarz RMF FM Bogdan Zalewski pytał swojego gościa, na ile kraje Unii Europejskiej wypełniają swoje zobowiązania co do obronności. Jak mocno pomagają Ukrainie walczącej z putinowskim agresorem? Ile jest w tym górnolotnych słów i deklaracji, a ile realnego wsparcia? Jak mocno sytuację geopolityczną może skomplikować powrót Donalda Trumpa do Białego Domu po listopadowych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych?