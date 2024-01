Były prezydent i były szef MON Bronisław Komorowski będzie gościem Pawła Balinowskiego we wtorek w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24.

Bronisław Komorowski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Czy Andrzej Duda szuka porozumienia, czy może idzie na zwarcie w sprawach ułaskawienia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego oraz zmian w prokuraturze? Co można zrobić, by załagodzić te potężne spory?

Takie pytania padną we wtorek w rozmowie tuż po 7 w RMF FM i radiu internetowym RMF24. Jej gościem będzie były prezydent i były szef MON Bronisław Komorowski. Paweł Balinowski spyta też m.in. o pomoc Ukrainie i o to, czy Polska powinna szykować się do wojny.

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!