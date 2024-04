"Można było tę zmianę trochę spowolnić" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, pytany o rezygnację z zadań domowych. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 kwietnia w klasach I-III szkół podstawowych nie zadaje się prac domowych, a w klasach IV-VIII są one nieobowiązkowe.

Sławomir Broniarz / Michał Dukaczewski / RMF FM

"Nie ukrywam, że z mojego punktu widzenia tempo wdrożenia tej deklaracji premiera Donalda Tuska było nadmierne. Natomiast pojawiła się całkowicie nowa jakość w porównaniu do tego, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich 8 latach. To ogromna debata edukacyjna, debata publiczna na temat znaczenia edukacji jako takiej. To jest pozytywny element, że nowych rozwiązań nie wprowadza się w zaciszu gabinetu i nie stawia się zainteresowanych przed faktem dokonanym" - podkreślał gość Tomasza Weryńskiego.

Jak dodał, zmianę dotyczącą prac domowych można by "na spokojnie wdrażać od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego".

