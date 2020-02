"Pamiętam poprzednią kampanię, bardzo późno uwierzyłem w zwycięstwo Andrzeja Dudy. A jego współpracownicy mówili mi, że już w lutym był przekonany, że wygra wybory" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Andrzej Zybertowicz. Doradca prezydenta podkreślał, że prawdopodobnie bez pojawienia się Pawła Kukiza Andrzej Duda nie wygrałby wyborów w 2015 roku. Na pytanie Roberta Mazurka, czy Szymon Hołownia może zostać kolejnym "Kukizem", Zybertowicz odpowiedział, iż Hołownia "może być najwyżej nowym Ryszardem Petru".

Wideo youtube

Projekt wykoncypowany intelektualnie, mający finansowe wsparcie pijarowskie, z rozmaitymi sztuczkami połączonymi albo z nierozważnym cynizmem, albo z brakiem wyczucia społecznych nastrojów - ocenił kandydaturę Hołowni gość Porannej rozmowy w RMF FM. Sam fakt, że taki filmik puścił, emitował i nie widział nic złego, to pokazuje, że albo była to cyniczna zagrywka, albo młodzi ludzie, którzy chcieli dynamicznym przekazem trafić do swojego pokolenia, w ogóle nie rozumieją wrażliwości wielkich grup naszego społeczeństwa - tak Zybertowicz mówił o kontrowersyjnym spocie Hołowni, który kandydat na prezydenta wycofał wczoraj.

Zybertowicz stwierdził też, że negatywny stereotyp Jarosław Kaczyńskiego jest już przeszłością. Andrzej Duda realizuje projekt reformy polskiego państwa, który ma swoje korzenie w programie PiS - podkreślał doradca prezydenta. Czy to oznacza, że ma się teraz obrażać na projekt reform, które wcześniej sam tworzył w Sejmie? - dodawał Zybertowicz.

Robert Mazurek, RMF FM: Muszę zacząć od mało wesołej informacji. Śmierć Romualda Lipki to jest taka śmierć epoki - nie tylko dlatego, że umiera lider jednego z najbrzydszych zespołów na świecie, oczywiście oprócz Rolling Stonesów, ale też takiego emblematycznego... Pan wie i ja wiem, niektórzy młodsi wiedzą, co to Budka Suflera.

Andrzej Zybertowicz: Tak, mi się kojarzy z piosenką "Sen o dolinie".

Pan był wtedy nastolatkiem.

Nigdy nie byłem nastolatkiem.

To przepraszam.

Przeskoczyłem z dzieciństwa, które mi się przewlekało dekadami, we wczesną starość, którą się obecnie delektuję.

Puśćcie sobie państwo po prostu Budkę Suflera.

"Sen o dolinie", mój ulubiony utwór.

Uczcijmy pamięć Romualda Lipki. A my porozmawiamy o polityce: kiedy będzie sztab kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy?

Jeśli się nie mylę, wczoraj prezydent ogłosił, że już bez żadnych wątpliwości, zgodnie z procedurą, startuje w wyścigu.

Przedwczoraj nawet.

Przedwczoraj nawet. Wczoraj z przyjaciółmi piłem wino i mi się wszystko porozsnuwało.

Ja w tym nie brałem udziału, żeby była jasność... Wiemy, że będzie tam Beata Szydło, wiemy, że będzie Joachim Brudziński, domyślamy się, że będzie Piotr Agatowski. Czyli co? Jeszcze raz to samo? To powinno wystarczyć?

Coś innego powiem z obszaru sztabów wyborczych. To jest opowieść z jednym sztabowcem Prawa i Sprawiedliwości przed ostatnimi wyborami samorządowymi. Do sztabu zgłaszają się przedstawiciele rozmaitych nowoczesnych firm typu Cambridge Analitica, oferujący algorytmy, mikrotargetingi, pozycjonowanie, docieranie do grup wyborczych. Ten doświadczony sztabowiec mówi: ci ludzie są świetni z tymi narzędziami, tylko kompletnie nie rozumieją elektoratu, nie rozumieją przepływów elektoratu. Nie rozumieją, że jedni są zakorzenieni w takich schematach myślowych, powiedzmy liberalnych, drudzy w tradycji polskości. Te sztaby, które myślą, że bazując na nowoczesnych technologiach bez wsłuchania się w to, co ludzi boli, można wygrać wybory, przegrają.

Ja nie sugerowałem, że ma być nowocześniejszy sztab, tzn. inni ludzie. Pytam o to, czy ten sam model prowadzenia kampanii jeszcze raz, czy to można powtórzyć.

Jasne, że nie.

Teraz prezydent Duda jest prezydentem, a nie...

Pamiętam tamtą kampanię. Ja bardzo późno uwierzyłem w zwycięstwo. Wierzyłem w to, że Andrzej Duda jest w stanie przejść do drugiej tury. Wydawało mi się, że ogromnym wysiłkiem to będzie max. Rozmawiałem później ze współpracownikami prezydenta. Powiedzieli, że w lutym wtedy był już przekonany, że wygra te wybory. Dzisiaj gra jest z innej pozycji. To nie jest gra pod górkę tylko gra o to, żeby nie spaść.

To może być - właśnie chciałem powiedzieć - gra z górki. Mam sondaż z 5, czyli sprzed dwóch dni i pięciu lat. Z 5 lutego 2015 roku. Ten sondaż wygląda tak: Bronisław Komorowski ma 53 proc., Andrzej Duda 19 proc., a następna jest Magdalena Ogórek, która ma 5 proc. Magdalena Ogórek miała 2,5 proc., ale tam się wszystko zmieniło, także dlatego, że się pojawił nowy Kukiz. Teraz będzie nowy Kukiz?

Myślę, że nie. Prawdopodobnie bez pojawienia się Pawła Kukiza, Andrzej Duda nie wygrałby tamtych wyborów.

Paweł Kukiz był pewnym pomostem do transferu głosów, które popierały przez ileś lat Platformę. Ludzie szukali alternatywy, a potem jak już oswoili się z "niebronisławowym" głosowaniem, to zobaczyli, że osobowość Andrzeja Dudy jest czymś interesującym.

Dobrze. Panie profesorze, czy w tej kampanii pojawi się nowy Paweł Kukiz? Myślę, że się pojawił bardzo późno.

Chętni do wystąpienia w tej roli mogą się pojawić, ale zobaczmy gdzie się skończyła antysystemowość Pawła Kukiza - najbardziej systemowej partii III RP.

Niech pan teraz nie szydzi z Kukiza.

Ale ja nie szydzę. On wtedy był nadzieją iluś zbolałych i sfrustrowanych ludzi.

Szymon Hołownia nie będzie takim Kukizem?

Kto?

Szymon Hołownia.



Wkrótce pełny tekst rozmowy